Mercato abusivo sgomberato dai Carabinieri

(ANSA) - NAPOLI, 16 SET - I Carabinieri della compagnia di Napoli Stella, insieme con i colleghi del Reggimento Campania hanno sgomberato un mercatino organizzato in via Pica (angolo via Castromediano) da cittadini originari dell'est Europa.

Complessivamente sono state 63 le persone identificate e 32 i veicoli controllati, dei quali 8 sono stati sequestrati. I servizi continueranno anche nei prossimi giorni. (ANSA).