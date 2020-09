Coronavirus: in Campania 186 positivi in 24 ore

(ANSA) - NAPOLI, 16 SET - In 24 ore 186 positivi su 6.072 tamponi: questi i dati del bollettino di oggi dell'Unità di crisi regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologia da Covid-19 in Campania. Il totale dei positivi è di 9.537 unità; quello dei tamponi è di 511.535. I guariti del giorno sono 69. (ANSA).