Indagine De Luca: accertamenti anche della Corte dei Conti

(ANSA) - NAPOLI, 08 SET - Anche la Procura Regionale della Corte dei Conti della Campania, come la Procura della Repubblica di Napoli, nel 2017, ha avviato un'indagine, ovviamente di tipo contabile, sulla "promozione" di quattro vigili urbani di Salerno portati alla Regione Campania e inquadrati negli uffici di diretta collaborazione con la presidenza della Giunta Regionale della Campania. Ne riferisce oggi la Repubblica.

Un'inchiesta, ancora in corso, che malgrado risalga a tre anni, almeno per quanto è dato sapere non ha ancora prodotto determinazioni giudiziarie. I magistrati della Procura contabile, nell'arco di questi anni, hanno passato al setaccio, con discrezione, tutti gli aspetti relativi alle assunzioni negli uffici di staff della Regione Campania degli ex vigili urbani, che possono avvenire anche sulla base di criteri di fiducia. (ANSA).