Coronavirus: contagio sale, pochi tamponi ma ben 14 positivi

(ANSA) - NAPOLI, 10 AGO - Ancora contagi da coronavirus in crescita, in Campania: i dati relativi alla giornata di ieri, domenica (nei festivi viene normalmente eseguito un numero inferiore di test), fanno segnare ben 14 positivi su soli 741 tamponi. Il giorno prima l'incremento era stato di 22 contagi ma su 1.675 test eseguiti. Il totale dei positivi in Campania è ora di 5.091 su 350.363 tamponi dall'inizio dell'epidemia. Il bollettino giornaliero dell'Unità di crisi della Regione, relativo a ieri e aggiornato alla mezzanotte scorsa, fa registrare anche una vittima (il totale dei deceduti sale a 439) e tre guariti (totale complessivo 4.254). (ANSA).