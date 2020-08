Calcio Napoli: punto mercato Adl-Gattuso

(ANSA) - NAPOLI, 10 AGO - Bilancio della stagione, mercato, primi approcci per il rinnovo del contratto. Questi i temi affrontati da Aurelio de Laurentiis e Rino Gattuso a Capri, nel corso di un vertice di mercato. Preso Osimhen, e a gennaio Lobotka, Demme, Politano, Petagna e Rrahmani, il Napoli ha ora la priorità di vendere. In prima fila c'è Milik: ha un anno di contratto, aspetta che la Juve rinnovi l'interessamento, ma sa anche che il Napoli per meno di 40 milioni non lo vende. In lista di sbarco anche Allan, che Ancelotti potrebbe provare a portare all'Everton. In lista di sbarco anche Koulibaly, ma il Napoli vuole fare cassa e aspetta offerte dai 60 milioni in su.

Dal vertice è emerso che la priorità e' un esterno, visto l'addio di Callejon, con nel mirino Boga del Sassuolo ma anche Under della Roma. Si guarda anche al 23nne Reguilon, terzino sinistro tornato al Real Madrid dopo una positiva stagione in prestito al Siviglia. Per la difesa, se parte Koulibaly, in pole position Gabriel, il centrale brasiliano del Lilla.