Champions:Napoli; Insigne fa tutto allenamento in gruppo

(ANSA) - ROMA, 07 AGO - Lorenzo Insigne ha svolto oggi l'intero allenamento col gruppo. Questa la positiva notizia che emerge dopo l'ultimo allenamento del Napoli prima dell'ottavo di finale contro il Barcellona in programma sabato. Gli azzurri si sono allenati al San Paolo e Insigne ha mostrato netti segni di miglioramento dopo l'infortunio subito contro la Lazio. Il capitano viaggerà con i compagni oggi a Barcellona, poi Gattuso deciderà se e come usarlo in campo.

Questi i convocati che partono per la Spagna: Meret, Ospina, Karnezis, Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj, Allan, Zielinski, Elmas, Fabian Ruiz, Demme, Lobotka, Callejon, Lozano, Insigne, Mertens, Llorente, Milik, Politano. (ANSA).