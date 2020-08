Botte a genitori e sorella 13enne per la droga

(ANSA) - NAPOLI, 04 AGO - I Carabinieri della Stazione di Ischia hanno arrestato, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Napoli, un 25enne già noto alle forze dell'ordine, accusato di estorsione, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate, commessi in danno dei propri genitori conviventi e della sorella tredicenne.

Le indagini, coordinate dalla VII Sezione della Procura della Repubblica di Napoli, sono state avviate dopo la denuncia presentata la scorsa settimana dalla madre del 25enne, la quale aveva segnalato un'ormai insostenibile situazione di maltrattamenti, vessazioni, minacce e lesioni ad opera del figlio, commessi negli ultimi 10 anni in danno della propria famiglia per estorcere piccole somme di denaro per l'acquisto di stupefacenti, comprese tra i 5 ed i 20 euro. La donna ha trovato il coraggio di rivolgersi ai carabinieri dopo l'ennesimo episodio di violenza tra le mura domestiche, culminato con un'aggressione anche nei confronti della sorella 13enne. (ANSA).