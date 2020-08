Scultura:'Illusione Architettonica'a Simposio marmo Vitulano

(ANSA) - NAPOLI, 01 AGO - Sarà l'artista Marino Di Prospero a realizzare l'opera "Illusione Architettonica" che caratterizzerà la VII edizione del Simposio di scultura del marmo di Vitulano (in programma dal 7 al 16 agosto nel comune in provincia di Benevento) dedicata all'artista Fabrizio Lorenzani. Lo ha deciso la Commissione presieduta dal sindaco Raffaele Scarinzi riunitasi oggi nella sede del Municipio. "Tutte le opere - degne di considerazione - hanno una valenza che è forza espressiva anche con il ricordo di un grande artista come Fabrizio Lorenzani" afferma il sindaco Scarinzi. La commissione, presente il direttore artistico prof. Leonardo Scarinzi, ha analizzato Il livello delle diverse opere presentate quest'anno, "un livello è molto alto, quindi la scelta della commissione è stata molto difficile" come ha rilevato il sindaco.

La scelta è ricaduta sull'artista Marino Di Prospero che, rileva la Commissione, "rispecchia sicuramente l'aderenza dell'opera al tema, ma anche alle caratteristiche particolari del marmo di Vitulano". Rileva l'artista nella domanda di partecipazione: "Il tema del concorso 'Trascendenza' è molto attinente alla mia espressione scultorea. La scultura dal titolo 'Illusione architettonica' è una forme plastica, molto semplice e minimale, ma allo stesso tempo molto ardita, è una illusione ottica di una geometria non immanente ma impossibile". E ancora: "La forma triangolare contorta su se stessa è collocata in modo inclinato su una base triangolare, si proietta nello spazio trascendente alla ricerca di un equilibrio statico e soprattutto mentale. Questo elemento geometrico nella sua contorsione assume un valore organico e quindi vitale, perciò è interattivo".

"La qualità delle proposte progettuali è stata davvero alta, dando a tutti noi un enorme onere e onore" afferma il consigliere delegato del Comune sannita, Emanuele Calabrese, e aggiunge: "il Simposio di quest'anno sarà davvero un grande successo". (ANSA).