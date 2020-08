Musica:videoclip 'Io sono te' scritto da Fiorillo e detenute

(ANSA) - NAPOLI, 01 AGO - Presentato a Napoli il videoclip "Io sono te' primo singolo della cantautrice Assia Fiorillo scritto a piu' mani con detenute di Fuorni e Pozzuoli durante l'anno di riprese del documementario 'Caine' andato in onda su Rai 3.

Nel testo, sintesi di pensieri e racconti delle detenute '' Il carcere e i diritti umani, la zona grigia di certi quartieri, l'ineluttabilità del destino, la vita criminale, il pentimento, la maternità, l'amore e la lontananza, la rabbia, il riscatto, la solitudine, la malinconia, la discesa agli inferi o la risurrezione''.

'' Durante questo percorso - racconta Fiorillo - ho sollecitato le ragazze insieme con la giornalista autrice del documentario, Amalia De Simone - a scrivere e buttare fuori emozioni e sentimenti , abbiamo messo insieme i loro pensieri, costruendo un testo che rappresentasse sia loro che noi e comunque tutto quello che stavamo vivendo". Io sono te" è finalista al contest musicale di Amnesty International "Voci per la libertà" ed il videoclip e' stato girato negli spazi e nei saloni del Museo madre di Napoli oltre alla cantautrice, ci sono alcune donne conosciute in carcere e poi c'è Titti Pantaleno, una ragazzina che Assia ha conosciuto alla Fondazione Famiglia di Maria di San Giovanni a Teduccio, nella periferia est di Napoli, dove tanti giovanissimi trovano opportunità di riscatto.

(ANSA).