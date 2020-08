Coronavirus: in Campania 10 positivi nelle ultime 24 ore

(ANSA) - NAPOLI, 01 AGO - Dieci positivi nel corso delle ultime 24 ore. E' il dato aggiornato fornito dall'Unità di crisi regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

I tamponi del giorno sono stati 2.162. Il totale dei positivi è ora di 5.009 su un totale tamponi di 334.998.

Non si registra nessun decesso: i morti complessivamente sono stati 435.

8 i guariti per un totale complessivo di 4.177. (ANSA).