Jojo Rabbit e Pinocchio a Ischia, il futuro siamo noi

(ANSA) - ISCHIA, 15 LUG - Jojo Rabbit e Pinocchio vanno insieme al cinema. Succede solo all'Ischia Global festival dove si sono incontrati e sono diventati amici i due giovanissimi attori tra i più sorprendenti del panorama internazionale: l'inglese Roman Griffin Davis (il ragazzo della gioventù hitleriana nella favola nera di Taika Waititi, film più visto attualmente nelle sale italiane) e Federico Ielapi, il delizioso Pinocchio di Garrone. ''Andremo insieme a vedere il suo film, cosi potrà spiegarmelo - dice Federico, dieci anni compiuti tre giorni fa. ''Certo che conosco la storia di Pinocchio! Davvero hai dovuto truccarti per quattro ore al giorno? Il make up è davvero una cosa noiosa" sgrana gli occhi il tredicenne figlio d'arte. Il papà è il grande direttore della fotografia Ben Davis, la mamma Camille Griffin. ''Stiamo lavorando insieme, è la regista di Silent Night con Keira Knightley'', racconta il biondo inglesino entusiasta della sua vacanza italiana. ''Ero già stato in Sicilia, Ischia è fantastica". (ANSA).