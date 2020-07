Estorsioni: nel Sannio cc eseguono ordinanza per 9 persone

(ANSA) - BENEVENTO, 13 LUG - In provincia di Benevento è in corso un'operazione dei carabinieri per notificare 9 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettante persone appartenenti a un clan che opera in Valle Caudina. I provvedimenti restrittivi sono stati emessi dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Dda. Per l'accusa le nove persone dello stesso clan estorcevano con metodo mafioso Imprenditori e commercianti sanniti.

I particolari dell'operazione verranno resi noti nel corso di una conferenza stampa al Comando provinciale dei carabinieri di Benevento (ore 10,30). (ANSA).