Calcio: infortunio Griezmann, in dubbio per gara con Napoli

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - Tegola Griezmann sul Barcellona. Il fuoriclasse francese infatti è rimasto vittima di un infortunio e potrebbe saltare la partita di Champions contro il Napoli in programma il prossimo 8 agosto. "Gli esami effettuati -ha fatto sapere il club blaugrana- hanno rilevato un problema muscolare al quadricipite della gamba destra". Il giocatore di sicuro salterà le prossime due, e ultime, partite della Liga in calendario giovedì e domenica. Quanto al decorso successivo, "la disponibilità del giocatore dipenderà dagli effettivi tempi di ripresa".

Griezmann si è fatto male ieri, sabato, durante la partita con il Valladolid, ed è stato sostituito. "Ha chiesto lui di uscire, non stava bene" ha detto il tecnico del Barça Quique Setien.

Il 29enne "Grizou", campione del mondo con la Francia, (78 presenze con i bleus), è arrivato la scorsa estate al Barça dall'Atletico Madrid, con un contratto di cinque anni e 120 milioni di euro, e in stagione ha segnato 15 gol (e 4 assist).

