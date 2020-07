Camorra: a Napoli in esecuzione 51 misure cautelari

(ANSA) - NAPOLI, 07 LUG - Dall'alba è in corso a Napoli una operazione di carabinieri e polizia nei quartieri di San Pietro a Patierno, Secondigliano e Scampia. In esecuzione, con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia, 51 misure cautelari a carico di altrettante persone ritenute affiliate al clan camorristico "Vanella Grassi". Sono ritenuti gravemente indiziati di associazione per delinquere di tipo mafioso finalizzata alla commissione di una pluralità di reati e di altre attività illecite (traffico di sostanze stupefacenti, estorsioni e detenzione illegale di armi). (ANSA).