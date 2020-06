Teatro: ricominciare con storie di Santi, poeti, viaggiatori

(ANSA) - NAPOLI, 24 GIU - Storie di Santi, poeti, viaggiatori ma anche favole dedicate ai bambini nei 45 testi teatrali messi in scena da 60 attori per "Racconti per ricominciare". Tra antiche ville vesuviane, giardini nobiliari, regge e dimore borboniche inizia domani, fino al 12 luglio, la programmazione della rassegna di teatro ideata e promossa da Vesuvioteatro ed Ente Teatro Cronaca con il coordinamento artistico di Giulio Baffi e Claudio Di Palma. Le "Offerte di viaggio" al Museo Ferroviario di Pietrarsa tra Napoli e Portici, "Il Poeta" alla Villa delle Ginestre di Torre del Greco, i "Favoriti e Favorite" a Villa Campolieto ad Ercolano, i "Dirimpettai" a Portici, le vite dei santi al Palazzo Reale di Quisisana a Castellammare di Stabia, sono alcuni esempi delle 12 sezioni tematiche che aprono 11 siti monumentali della Campania al Teatro.

"Le opere - sottolinea Giulio Baffi - in maggior parte inedite e scritte per l'occasione seguiranno un filo drammaturgico nella distribuzione ideata per i vari spazi, cercando assonanze e attinenze con i luoghi e con la loro storia. In ciascuno dei 12 spazi reciteranno tra i 5 e i 6 attori al giorno e ciascun attore occuperà una postazione fissa nella location sede di spettacolo dove interpreterà il suo testo teatrale, di non oltre 15 minuti e per massimo 30 spettatori alla volta, replicandolo poi per ogni nuovo ingresso in sicurezza del pubblico".

Testi di Buzzati, Rea, Basile, Capuana, Gaber, Gozzano, Fo, si alternano a scritture originali di Massimo Andrei, Marcello Anselmo, Gennaro Ascione, Fortunato Calvino, Franco Cossu, Igor Esposito, Michelangelo Fetto, Massimo Maglietta, Anna Marchitelli, Antonio Marfella, Sara Sole Notarbartolo, Benedetta Palmieri, Fabio Pisano, Dario Postiglione, Eduardo Tartaglia. "Una formula di teatro itinerante - conclude Baffi - che consentirà al pubblico sia di riavvicinarsi allo spettacolo dal vivo che visitare luoghi straordinari e ricchi di storia".

