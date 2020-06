Coronavirus: nessun nuovo positivo in Campania

(ANSA) - NAPOLI, 20 GIU - Nessun nuovo positivo in Campania al Covid 19. Sono i dati dell' Unità di crisi della Protezione civile regionale, aggiornati alle 17 di oggi. Nessun nuovo decesso è stato registrato e non ci sono nuovi guariti. I tamponi eseguiti oggi sono 1.918. Il totale dei positivi al Covid 19 resta di 4.615, il totale dei tamponi eseguiti in Campania ammonta a 263.560. Resta inalterato il totale dei deceduti: 431. (ANSA).