Sindaco Avellino, sanzione di 400 euro

(ANSA)- AVELLINO, 4 GIU- "Mi sono consultato con il mio avvocato e mi adeguerò alla situazione che mi verrà prospettata". Così il sindaco di Avellino Gianluca Festa del Pd, a cui è stata notificata una sanzione di 400 euro, ridotta a 280 se saldata entro i prossimi cinque giorni, per aver partecipato all'assembramento di via de Conciliis nella notte del 30 maggio, scorso insieme a centinaia di ragazzi molti dei quali, oltre a non rispettare il distanziamento, non indossavano le mascherine.

La violazione contestata al sindaco e ad una decina di giovani, mentre molti altri sono in via di identificazione da parte degli agenti della Digos, fa riferimento ai divieti del governo "di ogni forma di assembramento in luoghi pubblici e privati". In parallelo si muove anche l'inchiesta aperta dalla Procura di Avellino su denuncia presentata dai consiglieri comunali di minoranza per l'accertamento di eventuali responsabilità penali su una vicenda diventata virale sui social e sulla quale si sono accesi i riflettori dei media nazionali.