Fabbrica di igienizzante fuorilegge

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - La Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato una fabbrica di oltre 1.000 metri quadrati dove si produceva igienizzanti spacciati per "disinfettanti".

L'operazione, condotta dalla compagnia di Portici, ha permesso di risalire alla titolare della fabbrica di San Giorgio a Cremano, una 41 enne di Torre del Greco, denunciata per frode in commercio, detenzione illecita di materiale infiammabile e per violazioni al Testo Unico sull'Ambiente.

Le Fiamme Gialle hanno scoperto 14.000 litri di materie prime (acido cloridrico, sapone potassico, acusol, wilfaret, enzimi, armomib, gluconato di sodio, propan-2-olo, edta), alcune delle quali infiammabili, e attrezzature per la produzione, miscelazione ed imbottigliamento di detergenti e igienizzanti.

Trovati prodotti pronti per essere messi in vendita (candeggina, ammorbidente, igienizzante al cloro, igienizzante alcolico, sgrassatore, detergente disincrostante, lava pavimenti), 600 kg di liquidi e 200 taniche di plastica e di latta costituenti rifiuti pericolosi.