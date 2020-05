Documenti falsi per 600 euro ad autonomi

(ANSA) - NAPOLI, 27 MAG - Ha provato ad incassare l'indennità per lavoratori autonomi prevista dai recenti decreti emanati durante l'emergenza coronavirus e per farlo ha falsificato carta di identità e tessera sanitaria.

A finire nei guai, denunciato dai carabinieri di Frattamaggiore (Napoli), uno straniero 40enne incensurato. Si è presentato in ufficio postale e ha esibito una carta di identità e una tessera sanitaria palesemente contraffatte sulle quali aveva incollato una sua foto. La dipendente che ha accolto il 40enne esaminando poi la domanda di sussidio si è insospettita e temporeggiando ha allertato i carabinieri. L'uomo, al quale sono stati sequestrati i documenti, dovrà rispondere di tentata truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e falsità materiale commessa dal privato.(ANSA).