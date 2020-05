Ad Assisi corso laurea in Planet life design

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 21 MAG - Nasce ad Assisi, dalla sinergia tra 'Università degli Studi di Perugia e quella della Campania 'Luigi Vanvitelli', il nuovo corso di laurea in 'Planet life design', che sarà attivo a partire dall'anno accademico 2020-2021. Un percorso formativo "proiettato nel futuro e fortemente innovativo" è stato detto in una conferenza stampa con i rettori dei due atenei, Maurizio Oliviero e Giuseppe Paolisso, il sindaco di Assisi Stefania Proietti. Le attività formative si svolgeranno nello storico palazzo Bernabei, a pochi passi dalla Basilica Superiore di San Francesco. Scopo del corso di laurea è di formare un profilo professionale innovativo e versatile, con apertura multidisciplinare e con elevate competenze tecniche e artistiche, "capace di progettare nuove, consapevoli e intelligenti modalità di esistenza sul pianeta, inteso come quella grande casa che accoglie la vita della nostra specie umana e di quelle con essa fortemente interagenti, tenendo conto del necessario adattamento a condizioni ambientali in continua e rapida evoluzione". (ANSA).