Ingiustizia no proroga bonus braccianti

(ANSA) - NAPOLI, 8 MAG - "Braccianti agricoli esclusi dalla proroga del bonus di 600 euro per i mesi di aprile e maggio, se l'indiscrezione fosse confermata - affermano Giovanni Sgambati e Emilio Saggese, rispettivamente segretari di UIL e UILA Campania - sarebbe una vera ingiustizia nei confronti di questa categoria di lavoratori".

"Sono 70 mila i braccianti in Campania, una delle categorie e dei settori più colpiti dalle conseguenze della pandemia. Secondo delle indiscrezioni i braccianti sarebbero esclusi dal nuovo decreto di maggio e, quindi, a loro non spetterebbe il sostegno al reddito. Sarebbe un paradosso amaro, dicono Sgambati e Saggese, se ai datori di di lavoro e ai notai spettasse il sostegno e agli operai agricoli no" L'appello di Sgambati e Saggese è rivolto ai deputati e ai senatori campani "affinché una simile ingiustizia non si verifichi ai danni di una categoria debole e messa già in ginocchio".