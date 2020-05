Fase 2: De Luca, su rientri decisioni irragionevoli

(ANSA) - NAPOLI, 01 MAG - "Se ci arrivano 100 positivi" in Campania "diventa un problema". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca su Fb sgombrando il campo dal contrapposizioni tra Nord e Sud.

La principale emergenza per De Luca e la Campania, infatti, "è legata agli arrivi, e possono essere migliaia, da fuori dalla Campania. Corriamo un rischio serio e probabilmente il Governo non ha assunto una decisione ragionevole per quello che ci riguarda". (ANSA).