Fase 2: De Luca, pensioni minime e sociali a mille euro

(ANSA) - NAPOLI, 01 MAG - Daremo un bonus a 250mila pensionati per portare le pensioni minime e sociali fino a mille euro, per i mesi di maggio e giugno". Lo ha annunciato il governatore della Campania Vincenzo De Luca. "C'è una interlocuzione con Inps e Ministero del Lavoro - ha detto ancora De Luca - e abbiamo trovato un'intesa. Lunedì o martedì dovrebbe essere firmata una convenzione per i pagamenti a maggio e giugno". Su questo fronte, ha spiegato De Luca "abbiamo preferito procedere secondo questa logica: secondo il detto popolare 'pochi, maledetti e subito'" perché "noi riteniamo sia utile non promettere mille ma dare cento". (ANSA).