Fase 2: De Luca, ok a test sierologici privati in Campania

(ANSA) - NAPOLI, 01 MAG - Sarà consentito nei prossimi giorni l'effettuazione dei test sierologici per rivelare se un soggetto è entrato in contatto con una persona contagiata nei laboratori privati. Lo ha annunciato il governatore della Campania Vincenzo De Luca su Fb che ha anche ricordato il programma di screening di massa della Regione che vedrà la collaborazione anche i laboratori privati.

"Aspettavamo la pronuncia dell'Istituto Superiore di Sanità sulla affidabilità dei vari test per il 29 aprile ma non credo ci saranno difficoltà", ha detto ancora De Luca che ha anche sottolineato che "non sanno rimborsabili". I laboratori devono comunicare i risultati agli enti preposti.