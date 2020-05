Fase 2: De Luca, footing? In giro anche 'vecchi cinghialoni'

(ANSA) - NAPOLI, 01 MAG - "Se diciamo è consentita l'attività motoria individuale ma non si può fare la corsa, non si può fare footing. Ho trovato gente che faceva footing in mezzo alle famiglie e questo non è possibile. E non c'erano a fare footing ragazze toniche con fuseaux, io ho trovato vecchi cinghialoni della mia età che andavano a correre senza mascherine". Così, su Fb, con la sua consueta verve ironica, il governatore della Campania Vincenzo De Luca spiegato la decisione, adottata la settimana scorsa, di revocare la possibilità concessa ai campani di fare footing. "Questi (i cinghialoni, ndr) - ha aggiunto De Luca - andrebbero arrestati per oltraggio al pubblico pudore: vanno a fare footing in mezzo alle famiglie e ai bambini. Aspettate 2-3 settimane, vediamo quello che succede,...". (ANSA).