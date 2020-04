Bandiere e ceri in ricordo genocidio

(ANSA) - TORRE ANNUNZIATA (NAPOLI), 24 APR - Bandiere armene esposte ai balconi e ceri accesi in provincia di Napoli, a Pompei, nel Casertano, ad Aversa, oltre che nel capoluogo: si commemora oggi il 105/o anniversario dal massacro del popolo armeno, le deportazioni ed eliminazioni dell'impero ottomano che causarono circa 1 milione e mezzo di morti. Come ogni anno l'associazione internazionale Regina Elena Onlus comunità armena di Napoli ha inteso promuovere iniziative per ricordare quello che viene considerato uno dei primi genocidi del Novecento: "A causa dell'emergenza legata al Covid-19 - fanno sapere gli esponenti dell'associazione - e delle varie restrizioni, non abbiamo potuto recarci al monumento del Khachkar (Croce di pietra) a San Gregorio Armeno, inaugurato nel 2015". Per questo motivo i responsabili della onlus hanno chiesto di esporre la bandiera armena o la bandiera nazionale listata a lutto dai balconi, accendendo un cero in memoria degli armeni massacrati.