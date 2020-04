Autismo: famiglie, riprendere assistenza

(ANSA) - NAPOLI, 17 APR - Riprendere "ad horas" l'assistenza socio sanitaria per i minori affetti dalla sindrome di Kanner/autismo e da deficit neurocomportamentali e psicomotori sospesa a causa dell'emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del coronavirus. E' la richiesta fatta pervenire al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca dalle associazioni "Mai piu' solo Odv" e "Sinergie per l'Italia", con la ratifica delle famiglie di minori portatori di disabilità psicomotorie e neurocomportamentali. L'assistenza, sospesa per un lasso di tempo diventato ormai eccesivo, "ha avuto delle ricadute negative sulle condizioni fisiche e psicologiche dei bambini" e "un'eventuale dilazione della perdurante sospensione della continuità assistenziale e riabilitativa risulta inaccettabile e ingiustificata" e sta producendo ripercussioni "sullo stato di salute oltre che degli assistiti e anche dei loro familiari". (ANSA).