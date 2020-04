A passeggio con figlia e droga in tasca

(ANSA) - NAPOLI, 9 APR - E' stato sorpreso mentre era a passeggio con la figlia di 12 anni ma anche con 100 grammi di hashish e 395 euro in tasca: i carabinieri hanno arrestato a Ercolano (Napoli), un presunto pusher di 33 anni, già noto alle forze dell'ordine, durante i controlli anti contagio disposti per prevenire la diffusione della pandemia da coronavirus. I militari lo hanno notato in strada con la ragazzina a seguito e hanno deciso di fare delle verifiche: le giustificazioni addotte dal 33enne, però, non hanno convinto i militari i quali hanno deciso di perquisirlo trovando così i soldi, ritenuti provento della vendita della droga e la sostanza stupefacente. L'uomo è stato messo agli arresti domiciliari ed è ora in attesa di giudizio.(ANSA).