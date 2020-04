Ischia, stop arrivi per le seconde case

(ANSA) - ISCHIA (NAPOLI), 07 APR - Una ordinanza emanata dai sindaci dei sei comuni dell'isola di Ischia (quello di Lacco Ameno è guidato da un commissario prefettizio che ha firmato il provedimento) vieta lo sbarco per l'intera 'settimana santa' ai proprietari delle seconde case, per contenere la diffusione del coronavirus. Sono infatti migliaia gli immobili di proprietà di persone non domiciliate stabilmente sull'isola e di cui si teme l'arrivo in massa per le imminenti festività pasquali.

Il provvedimento resterà in vigore sino a Pasquetta e per i trasgressori è previsto, oltre alle sanzioni già previste dalle leggi in vigore in materia di covid-19, anche l'isolamento in quarantena nella propria abitazione per due settimane e la segnalazione alla autorità giudiziaria. (ANSA).