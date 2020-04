A Capri reimbarco non autorizzati

(ANSA) - CAPRI (NAPOLI), 05 APR - Il comune di Capri (Napoli) intensifica le misure limitative per gli sbarchi sull'isola in prossimità delle vacanze pasquali e questa mattina il sindaco Marino Lembo ha firmato un nuovo provvedimento. E' stata infatti affissa all'albo pretorio l'ordinanza sindacale n.18 con la quale si dispone, oltre alla denuncia e alla sanzione penale, anche il reimbarco in caso di spostamenti non autorizzati.

"Ancora una volta innalziamo - dice il sindaco di Capri - il livello di sicurezza sull'isola, anche in vista di possibili arrivi nel periodo di Pasqua".(ANSA).