Il Calatrava che non ti aspetti è al museo di Capodimonte

(ANSA) - NAPOLI, 04 APR - Per chi ancora non conoscesse la poliedrica attività di uno dei più grandi architetti del nostro tempo e non avesse avuto modo di visitare la mostra al Museo e al Real Bosco di Capodimonte, sul canale YouTube del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per la campagna La cultura non si ferma, arriva Santiago Calatrava.

Nella luce di Napoli (https://www.youtube.com/watch?v=5vwtAXS7oIA ). Un campione - contrassegnato dall'hashtag #iorestoacasa - del meraviglioso percorso allestito dallo scorso dicembre in parte del Museo e nell'edificio del Cellaio, nel Real Bosco, con quattrocento opere, tra sculture, disegni e maquette, che ripercorrono 40 anni di carriera, di una fra le menti creative contemporanee più brillanti nel panorama internazionale. Il video è stato girato in occasione dell'inaugurazione della mostra a cura del direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte Sylvain Bellenger e di Robertina Calatrava, moglie dell'artista. (ANSA).