A Salerno ecco 'maratona' solidarietà

(ANSA) - SALERNO, 03 APR - Una 'maratona' virtuale per raccogliere fondi da destinare all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona di Salerno. E' l'iniziativa messa in atto dall'associazione sportiva 'Atletica Salerno'.

In giorni in cui in Campania non si può correre, lo sport scende comunque in campo per cercare di 'combattere' il Covid19.

E così atleti e non, potranno farlo acquistando un pettorale per partecipare alla singolare maratona: dieci euro il costo; quanto raccolto sarà devoluto all'ospedale salernitano al fine di procurare attrezzature a medici e infermieri.

Si possono acquistare anche più pettorali ed il termine per farlo è il 19 aprile. "L'unico modo per fermare il virus è quello di correre più forte e batterlo - dice il presidente della Asd Atletica Salerno, Ruggero Gatto - Mettiamo le gambe ai nostri cuori e facciamoli correre, numerosi, verso giorni più sereni".