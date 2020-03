Pistole, munizioni e droga: preso 36enne

(ANSA) - NAPOLI, 31 MAR - Nascondeva in un monolocale di Napoli nella sua disponibilità cinque pistole (risultate rubate nel 2013 in provincia di Empoli), 68 proiettili di vario calibro, 160 grammi di marijuana e la replica in metallo di una pistola reale. I carabinieri del Nucleo Operativo Centro hanno arrestato un uomo di 36 anni, già noto alle forze dell'ordine, residente nel quartiere Avvocata della città. Il 36enne è stato arrestato per detenzione di armi clandestine, ricettazione, detenzione di droga a fini di spaccio ed è stato tradotto al carcere di Poggioreale in attesa di giudizio. Le armi saranno sottoposte ad accertamenti per verificare l'eventuale uso in fatti di sangue o intimidatori.

