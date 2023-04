Camera commercio Cosenza in campo per potenziare olivicoltura

(ANSA) - COSENZA, 28 APR - Con l'adesione al progetto "Potenziamento della filiera dell'olio di oliva extravergine di qualità in Calabria e valorizzazione ambientale ed energetica dei residui e dei sottoprodotti", la Camera di commercio di Cosenza intensifica le attività di sostegno al settore olivicolo che persegue ormai da molti anni, anche attraverso le attività dell'Azienda Speciale Promocosenza.

Il progetto ha come partner l'Organizzazione di produttori olivicoli (As.Pr.Ol), l'Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria - dipartimento Agraria e, tra i partner con compiti di ricerca e formazione, l'Azienda Speciale Promocosenza, che si avvarrà della collaborazione di Dintec, società in house del sistema camerale, con consolidata esperienza nel settore, per un supporto operativo in alcune fasi di svolgimento dello stesso, che si andrà dunque ad arricchire di contributi qualificati e concreti.

L'obiettivo è quello di individuare un programma di ricerca e sperimentazione per definire i criteri di una gestione sostenibile per l'ambiente che rappresenti un processo economicamente valido per le aziende e garantisca una produzione di qualità al consumatore. In particolar modo, il progetto si propone di ottimizzare le operazioni colturali e di trasformazione attraverso il reimpiego dei residui e dei sottoprodotti con la loro valorizzazione all'interno di un'economia circolare applicata alla filiera dell'olio.

La Camera di commercio di Cosenza sostiene da tempo il settore olivicolo e per questo motivo il laboratorio della sua azienda speciale ha conseguito l'accreditamento Accredia sulle principali prove analitiche a supporto della qualità dell'olio.

La divisione laboratorio di Promocosenza, infatti, per le prove relative all'olio, svolgerà la parte delle analisi sulla qualità del prodotto pre e post utilizzo del compost e parteciperà ai seminari divulgativi.

Con il coinvolgimento di Dintec si va nella direzione del miglioramento dei processi. La società ha una consolidata esperienza nella qualificazione delle produzioni agroalimentari e possiede numerose e diversificate capacità: tecnologiche; normative; di analisi di mercato; di analisi territoriale; di analisi delle dinamiche aziendali anche delle microimprese. Il suo supporto a Promocosenza sarà prezioso anche nella parte relativa alla definizione di un disciplinare di filiera che regolerà, tra l'altro, la produzione e l'utilizzo del compost e nell'attività di comunicazione e diffusione dei risultati che seguirà alla realizzazione del progetto. (ANSA).