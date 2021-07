Camera commercio:Cosenza tra finalisti Premio Pa sostenibile

(ANSA) - COSENZA, 02 LUG - La Camera di commercio di Cosenza è stata selezionata tra i 10 finalisti del Premio PA Sostenibile e Resiliente 2021, la competizione per una Pubblica amministrazione che funziona, promossa da FORUM PA 2021 in collaborazione con ASviS per la ricerca e la valorizzazione di esperienze, soluzioni e progetti orientati a promuovere la crescita sostenibile e solidale del Paese, nell'ambito del più grande evento nazionale sull'innovazione della pubblica amministrazione che si è tenuto dal 21 al 25 giugno.

Il Primo Rapporto di Sostenibilità economica, ambientale e sociale, realizzato dalla Camera di Commercio è stato infatti giudicato come una delle 10 migliori soluzioni tra 200 candidature per altrettante iniziative che puntano a misurare, comunicare, formare e fare rete sui temi dello sviluppo sostenibile. Tra i finalisti anche il Ministero delle infrastrutture e della mobilità, l'Agenzia per l'energia Alto Adige, la Regione Puglia e la Regione Sardegna.

"La Pubblica Amministrazione 'deve' essere sostenibile e resiliente - afferma il presidente Klaus Algieri - e come Camera di Commercio questo significa per noi, innanzitutto, attuare politiche organizzative che ci consentano di stare al fianco delle imprese nei momenti di crisi, dando impulso alla ripresa economica locale, ma significa anche dare conto di tutta la nostra attività e dei suoi impatti sul territorio, ponendoci come modello per le stesse imprese nella ricerca di uno sviluppo economico e sociale equo e sostenibile".

Fortemente voluto dal presidente Klaus Algieri, il primo Rapporto di sostenibilità dell'ente camerale cosentino ha rappresentato un obiettivo sfidante e attuale, che ha richiesto una formazione specialistica di alto livello sui temi della sostenibilità, sposando la missione di essere trasparenti e assumersi la responsabilità dei propri impatti, anche approcciando standard di sostenibilità riconosciuti a livello internazionale (GRI standard). Il Rapporto di sostenibilità economica, sociale e ambientale, che sarà pubblicato a breve anche sul sito web dell'ente (www.cs.camcom.gov.it ) è il primo redatto da una Camera di commercio a livello nazionale e tra i primi Rapporti di enti pubblici e, in un momento storico particolarmente delicato e difficile come quello attuale, si rivolge alle imprese anche come esempio di ottimismo e fiducia nel futuro, perché da ogni crisi nascono nuove opportunità.

(ANSA).