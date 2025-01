Maltempo, bloccati gli acquedotti di Cotronei e Petilia

L'abbondante pioggia caduta negli ultimi giorni nell'alto marchesato crotonese ha causato gravi disagi per l'erogazione idrica a Petilia Policastro e Cotronei.

La pioggia, 168 mm in 24 ore secondo i dati registrati dalla stazione meteorologica del liceo scientifico di Petilia Policastro, ha ingrossato i corsi d'acqua ed in particolare il fiume Soleo dal quale si capta l'acqua per l'acquedotto comunale aumentando la torbidità che non ha permesso il funzionamento del potabilizzatore lasciando a secco la cittadina.

"A seguito delle bombe d'acqua di questa notte - si legge su un post della pagina facebook del Comune di Petilia Policastro - i livelli di torbidità dell'acqua, captata dal fiume Soleo, sono notevolmente peggiorati, anziché migliorare". Per questo motivo a Petilia Policastro è stata fermata l'erogazione dell'acqua. Il comune, che ha chiesto anche il supporto della Protezione civile regionale, ha ottenuto da Sorical l'erogazione in via eccezionale della risorsa idrica dalle sorgenti in aggiunta alla condotta comunale. L'erogazione dell'acqua, secondo quanto fa sapere il comune dovrebbe ricominciare dalle ore 15.

Problema simile a Cotronei dove il sindaco, proprio per la torbidità dell'acqua ha emesso un'ordinanza per vitarne l'uso per uso potabile. "Gli uffici competenti - fa sapere il Comune di Cotronei - stanno cercando di valutare le criticità e i danni riportati per assumere i provvedimenti di competenza".

A Cutro, il sindaco Antonio Ceraso, ha disposto la chiusura della strada comunale Cutro-Papanice a causa di frane che ne rendono pericolosa la transitabilità.



