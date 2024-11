Rapina una donna in centro a Crotone, arrestato 36enne

Avrebbe spinto violentemente una donna di 69 anni per impossessarsi della sua borsa contenente denaro ed effetti personali. Un trentaseienne di Roccabernarda è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Crotone con l'accusa di rapina.

La vittima, nell'immediatezza del fatto, si era rivolta alla sala operativa della Questura che aveva inviato sul posto gli agenti di una volante a cui aveva fornito l'identikit dell'autore del reato. I poliziotti hanno perlustrato la zona e, grazie alle indicazioni della vittima che, nel frattempo, era stata soccorsa e portata in ospedasle per le cure del caso, hanno individuato il trentaseienne nelle vicinanze del luogo dove era stato consumato il reato, recuperando la refurtiva.





