Al fisico Mussardo il premio Cosmos per il libro su Pontecorvo

Il premio Cosmos 2024 è stato assegnato al fisico teorico Giuseppe Mussardo per il suo libro "Maksimovič. La storia di Bruno Pontecorvo" (Castelvecchi Editore). La cerimonia di premiazione si è svolta al Festival Cosmos, a Reggio Calabria, che promuove il dialogo tra scienza, cultura e società, attraverso laboratori, conferenze, esposizioni e seminari. Il premio è organizzato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria con i ministeri dell'Istruzione e degli Affari esteri e con la Società Astronomica Italiana.

Giuseppe Mussardo, professore di Fisica teorica alla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (Sissa) di Trieste, ha ricevuto il riconoscimento per il libro che esplora vita e scoperte di Bruno Pontecorvo. A premiarlo è stata la giuria scientifica presieduta da Gianfranco Bertone dell'Università di Amsterdam, per "la ricostruzione, con un complesso lavoro investigativo, dell'avventurosa e misconosciuta storia di uno dei maggiori fisici del '900".

Per Mussardo, "quella di Bruno Pontecorvo è tra le vicende più enigmatiche e affascinanti del Novecento: emblematica perché mostra come gli scienziati siano immersi nel flusso della storia e, a volte, ne possano essere travolti. A Pontecorvo dobbiamo intuizioni geniali sulla fisica del neutrino, che hanno aperto spiragli scientifici inediti e importantissimi".

Mussardo alla Sissa ha anche diretto il Laboratorio Interdisciplinare di Scienze naturali e umanistiche, promuovendo l'interazione tra scienza e cultura umanistica.

Oltre alla produzione scientifica internazionale, ha pubblicato numerosi libri, scritto e prodotto diversi documentari scientifici.



