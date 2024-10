Abusi su due ragazze minorenni, un arresto a Catanzaro

Avrebbe compiuto abusi ai danni di due ragazze minorenni in altrettanti distinti episodi. Un uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari dalla Polizia di Stato a Catanzaro, con l'accusa di violenza sessuale. L'arresto è stato fatto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip su richiesta della Procura del capoluogo calabrese.

I fatti risalgono ai mesi di marzo e agosto scorsi e si sarebbero verificati in una piazza del centro cittadino dove le giovani si trovavano per trascorrere la serata in compagnia di amici.

Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dalla Squadra mobile, che avrebbero consentito di raccogliere indizi in ordine al reato contestato, le due ragazze sarebbero state avvicinate in entrambi gli episodi col pretesto di una sigaretta e sottoposte ad abusi contro la loro volontà.



