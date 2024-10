Appicca incendio a palazzina, arrestato 88enne a Reggio Calabria

Avrebbe appiccato un incendio che ha distrutto una palazzina mettendo a rischio la vita di una famiglia. Un uomo di 88 anni è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri a Gallico marina, periferia nord di Reggio Calabria.

L'incendio è scoppiato durante la notte tra sabato e domenica, causando gravi danni all'edificio e l'esplosione di un'auto parcheggiata al suo interno. Non ci sono stati danni per le persone perché la famiglia residente nello stabile è riuscita a mettersi in salvo grazie all'intervento tempestivo dei carabinieri e dei vigili del fuoco che hanno spento il rogo e trovato, a pochi metri dall'immobile, una bottiglia incendiaria.

Gli investigatori sono riusciti a ricostruire la scena grazie ai filmati di videosorveglianza presenti nella zona. Le immagini hanno inquadrato un uomo travisato mentre oscurava le telecamere con della vernice nera, e poi appiccava il fuoco alla saracinesca del garage. Oltre all'esplosione della vettura, le fiamme hanno devastato il piano terra dello stabile dove stava dormendo una coppia di anziani.

I carabinieri sono risaliti all'identità del presunto autore del gesto, già noto per episodi simili, grazie alla sua andatura claudicante. Nella notte in cui si è verificato il fatto è stata eseguita una perquisizione a casa del sospettato nel corso della quale i militari dell'Arma hanno trovato tracce del materiale utilizzato per appiccare l'incendio. L'uomo aveva, inoltre, le mani ancora sporche della vernice nera utilizzata per oscurare le telecamere.

Alla base del gesto, secondo quanto emerso dalle indagini, ci sarebbero alcuni dissidi con il proprietario della palazzina.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA