Aci, "Ruote nella Storia" nella città dei murales

Domenica 6 Ottobre 2024 nel borgo di Diamante si è tenuta una nuova tappa di Ruote nella Storia.

Oltre 50 le vetture che hanno partecipato alla manifestazione organizzata grazie all'Automobile Club Cosenza e alla collaborazione del Club ACI Storico Historic Club Castrovillari guidato dal presidente Campilongo e della delegazione di Diamante ACI Delta Tre di Salvatore Carrozzino. Tra Tra i veicoli presenti anche una Porsche 911 SC, un'Alfa Romeo Montreal, una Mercedes 280 SL R107 e diverse Lancia Zagato.

"Ruote nella Storia è un'importante vetrina per il nostro territorio - ha tenuto a sottolineare il presidente di AC Cosenza, Ernesto Ferraro - tanti sono stati gli appassionati che hanno partecipato in questo weekend all'evento svoltosi a Diamante, uno dei borghi più belli della provincia di Cosenza.

Ringrazio il Comune di Diamante ed, in particolare, il sindaco Achille Ordine per la disponibilità ed il sostegno offerto".

Diamante si trova lungo la Riviera dei Cedri. Questo borgo cosentino si pregia di un mare Bandiera Blu ed è tra i paesi costieri che vanta uno dei primi centri storici vivacizzati dai murales (ad oggi circa 200). L'Operazione Murales venne ideata dal pittore Nani Razetti che, con il benestare del Sindaco di allora Evasio Pascale, nel 1981 diede il via a questo progetto.

Durante quegli anni nella cittadina calabrese arrivarono più di ottanta pittori, tra italiani e stranieri, che realizzarono diverse opere d'arte sui muri delle case del centro storico.

Tra le peculiarità di Diamante, anche quella di essere la capitale del Peperoncino Calabrese e la sede del secondo isolotto calabrese per dimensioni: l'Isola di Cirella. Nel borgo, infine, si trovano anche i Ruderi di Cirella dell'antica Cirellae.



