"Alberi di agrumi pronti per la raccolta tagliati e sfregiati. Atti intimidatori, quanto ignobili e vigliacchi che offendono il lavoro e i sacrifici degli agrumicoltori. Questo scempio, è accaduto a Corigliano-Rossano in località Timparella dove, sono state prese alcune aziende". Lo rende noto la Coldiretti Cosenza che parla di "un ennesimo episodio in questa zona che evidentemente vuole soffocare l'imprenditoria onesta e rendere insicure le campagne".

"Possiamo ben dire - è scritto in una nota - che da diverso tempo il mondo agricolo è sotto attacco della criminalità, che vuole insinuarsi nel settore e opera in vari modi mandando questi segnali inquietanti. Questi episodi rendono difficile la quotidianità degli imprenditori agricoli, che insieme all'aumento dei costi di gestione e ai cambiamenti climatici sono anche oggetto di questi gravi fenomeni".

"L'autore (o gli autori) del misfatto sono ancora sconosciuti - conclude Coldiretti Cosenza - ma sappiamo bene che la capacità investigativa delle forze dell'ordine assicurerà alla giustizia questi criminali per evitare che si possa innalzare il livello di recrudescenza. La Coldiretti non lascerà soli gli agricoltori e sosterrà le loro denunce a dfesa del lavoro e della legalità".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA