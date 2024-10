Maltrattamenti all'ex moglie, divieto di avvicinamento

Personale del Commissariato di Gioia Tauro della Polizia ha eseguito un'ordinanza di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa emessa dal Gip su richiesta della Procura della Repubblica di Palmi, nei confronti di un uomo indagato di aver posto in essere atti di maltrattamenti in famiglia nei confronti dell'ex moglie convivente.

Il provvedimento è giunto a conclusione di un'indagine svolta dalla Polizia e coordinata dalla Procura, nata dalla denuncia sporta dalla donna dopo una serie di atteggiamenti preoccupanti posti in essere dall'uomo.

Gli approfondimenti e le testimonianze raccolte dai poliziotti del avrebbero poi permesso di giungere ad un quadro indiziario nei confronti dell'indagato che avrebbe denigrato la donna come madre, l'avrebbe offesa e pedinata.



