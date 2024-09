Migranti: doppio sbarco a Roccella Ionica, arrivati in 137

Non accennano a diminuire gli sbarchi di migranti nel porto di Roccella Jonica, nella Locride. Nelle ultime 18 ore, nello scalo marittimo reggino, ci sono stati altri due arrivi, a distanza di poche ore l'uno dall'altro, che hanno interessato, complessivamente, 137 persone, tra cui dieci minori non accompagnati.

I migranti, di nazionalità iraniana, irachena, siriana e afghana, viaggiavano a bordo di due barche, con i motori in avaria, partite nei giorni scorsi dalla Turchia, che sono state localizzate e soccorse dalla Guardia costiera.

I migranti, dopo un primo controllo da parte delle forze dell'ordine e del personale medico, sono stati ospitati temporaneamente, su disposizione della Prefettura di Reggio Calabria, nella struttura di prima accoglienza realizzata nell'area portuale e gestita dalla Croce Rossa e da un'equipe di Medici senza frontiere.

Sale così a 26 il totale degli sbarchi di migranti, per un totale di oltre 1.500 persone, registrato a Roccella nel corso di quest'anno.



