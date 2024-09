Carabinieri scoprono due piantagioni di canapa nella Locride

Due piantagioni di canapa, nascoste in zone impervie dei comuni di Grotteria e Caulonia, nel cuore dell'Aspromonte, sono state scoperte dai carabinieri della Compagnia di Roccella Ionica, affiancati dallo Squadrone eliportato "Cacciatori Calabria", che hanno anche arrestato una coppia.

Grazie a una attività di sorveglianza, i militari hanno individuato le piantagioni e proceduto alla distruzione di centinaia di arbusti. Durante l'operazione condotta a Grotteria, i carabinieri hanno arrestato due coniugi sorpresi a tentare invano di estirpare le piante e smantellare la coltivazione, nella speranza di eliminare ogni prova prima dell'arrivo dei militari. L'intervento immediato degli uomini dell'Arma ha consentito di bloccare l'operazione dei due e di trarli in arresto.

Oltre alle piante, i militari hanno rinvenuto semi che sarebbero stati utilizzati per avviare nuove coltivazioni e, poco distante, sono stati scoperti circa 3 chili di arbusti essiccati e ricoperti da infiorescenze, pronti per essere immessi nel mercato dello spaccio.



