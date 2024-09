Carabinieri, in servizio nel reggino 7 nuovi ufficiali

Sette nuovi ufficiali dei carabinieri hanno preso servizio in questi giorni in provincia di Reggio Calabria. Sono stati presentati tutti oggi dal comandante provinciale, il generale di brigata Cesario Totaro, che prima ha rivolto un ringraziamento agli ufficiali trasferiti ad altro incarico.

Lasciano Reggio, infatti, il colonnello Gianluca Migliozzi, nominato comandante provinciale di Trieste, il colonnello Massimo Pesa, che è andato a ricoprire il ruolo di capo della sala operativa del Comando generale, il tenente colonnello Salvatore Menta, trasferitosi a Caltanissetta dove guiderà il Reparto operativo, e il tenente colonnello Valerio Palmieri che ha assunto il comando del Reparto territoriale di Vallo della Lucania.

Sono stati trasferiti anche il tenente colonnello Riccardo De Simone, da domani in servizio alla Direzione centrale dei servizi antidroga di Roma, il maggiore Andrea Barbieri, che ha assunto il comando della IV Sezione del Nucleo investigativo di Roma, il maggiore Tommaso Settimio, andato a ricoprire il ruolo di comandante del Nucleo investigativo di Verona e il capitano Marco Zavattaro, nuovo comandante della compagnia di Modena.

Tra i sette ufficiali arrivati in queste settimane in riva allo Stretto, invece, c'è il tenente colonnello Guerino Roberto Spina che guiderà il Nucleo Investigativo del reparto operativo.

Il tenente colonnello Gianmarco Pugliese andrà a dirigere il gruppo di Locri dove il Nucleo investigativo sarà guidato dal maggiore Mattia Bologna. Al Comando del gruppo carabinieri di Gioia Tauro, invece, è arrivato il tenente colonnello Carmine Mungiello che sarà affiancato dal capitano Nicola De Maio, nuovo comandante della Compagnia. Le compagnie di Villa San Giovanni e di Roccella Jonica, infine, saranno guidate rispettivamente dai capitani Francesco Conigliaro e Vincenzo Sanfilippo.

"Diamo il benvenuto a questi colleghi - ha affermato il generale Totaro secondo cui - lo sforzo che l'Arma fa non è solo in temi repressivi nei confronti della 'ndrangheta. È uno sforzo anche a carattere preventivo che passa attraverso il contributo che diamo a rafforzare e implementare la cultura della legalità come la cultura della sicurezza".



