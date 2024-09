Scoperto un autolavaggio abusivo nel reggino, denunciato 57enne

Un'attività abusiva di autolavaggio, alimentata attraverso un allaccio abusivo alla condotta idrica comunale, è stato scoperto a Serrata, nel reggino, dai carabinieri che hanno denunciato in stato di libertà per furto e violazione della normativa edilizia e ambientale un cinquantasettenne di San Pietro di Caridà.

I militari, nell'ambito dei controlli finalizzati al contrasto ai reati ambientali e all'abusivismo edilizio, hanno individuato la struttura realizzata dalla persona denunciata su un terreno di proprietà in assenza di alcun tipo di autorizzazione e priva non solo di qualsivoglia titolo edilizio ma anche delle infrastrutture finalizzate ad impedire l'immissione delle acque reflue nell'ambiente circostante.





