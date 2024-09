Ricercato dallo scorso anno in Inghilterra, arrestato a Cutro

Era ricercato dallo scorso anno perché destinatario di un provvedimento di cattura internazionale emesso dal Tribunale di Merseyside e Leicester per i reati di aggressione e violenza sessuale, commessi in Inghilterra. Un cittadino iracheno di 49 anni, domiciliato a Cutro, è stato arrestato dalla Squadra mobile della Questura di Crotone.



Il quarantanovenne si sarebbe reso responsabile di aggressione sessuale nei confronti di due donne inglesi, avvenute rispettivamente nel settembre 2018 a Liverpool, e nell'agosto 2019 a Loughborough. A seguito della segnalazione del Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia - Direzione centrale della Polizia criminale del Dipartimento della Pubblica sicurezza, la Squadra mobile crotonese ha svolto delle attività investigative grazie alle quali è stato possibile accertare che l'uomo, proveniente dall'estero, sarebbe arrivato in autobus a Crotone, dove è stato individuato.

