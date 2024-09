Questura Catanzaro,sala operativa dedicata al commissario Trotta

La sala operativa del Centro polifunzionale della Polizia di Stato di Catanzaro è stata intitolata alla memoria del commissario capo Antonio Trotta.

Alla cerimonia, cui ha fatto seguito l'inaugurazione di un cippo marmoreo dedicato ai Caduti della Polizia di Stato, sono intervenuti il sottosegretario al Ministero dell'Interno, Wanda Ferro, il Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato prefetto Armando Forgione in rappresentanza del Capo della Polizia Vittorio Pisani, il prefetto di Catanzaro Enrico Ricci, il presidente nazionale dell'Associazione nazionale Polizia di Stato Michele Paternoster, le massime autorità civili, militari e religiose, i rappresentanti dei sindacati e dell'Anps i genitori e i parenti di Antonio Trotta.

"Il Questore di Catanzaro - è scritto in una nota - ha ricordato il commissario capo Antonio Trotta deceduto, a soli 34 anni, il 10 dicembre 2021, sottolineando le sue doti umane e la grande professionalità dimostrata nel corso della sua carriera in polizia. Fin dal suo arrivo alla Questura di Catanzaro, nel gennaio 2017, Trotta si è distinto per il suo profondo credo nei valori della Polizia di Stato, indossando con orgoglio e in modo irreprensibile la divisa e prestando la massima attenzione alle esigenze di tutti i colleghi e delle persone incontrate nel corso della sua attività lavorativa. Con spiccata professionalità e competenza ha svolto tutti gli incarichi che gli sono stati assegnati: funzionario addetto nell'Ufficio di gabinetto, dirigente dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, dirigente del Commissariato di P.S. di Catanzaro Lido, funzionario addetto alla Divisione anticrimine.

Durante la cerimonia è stato proiettato un breve video contenente immagini di Antonio Trotta, relative alla sua vita professionale e di tutti i giorni. A conclusione degli interventi che si sono susseguiti nella mattinata, il sottosegretario Ferro e il prefetto Forgione hanno consegnato una pergamena di dedica ai genitori di Antonio Trotta".

Successivamente, all'ingresso del Centro Polifunzionale, si è proceduto all'inaugurazione del Cippo marmoreo dedicato ai caduti della Polizia di Stato, donato dall'Anps di Catanzaro. Dopo la scopertura e la benedizione del monumento, è stata deposta una corona di alloro donata dal Capo della Polizia, Direttore generale della pubblica sicurezza. Al termine dell'inaugurazione del monumento ai caduti, i familiari del Commissario Capo Trotta e le autorità presenti si sono recati presso la sala operativa dove è avvenuta la scopertura e la benedizione, da parte dell'arcivescovo metropolita Claudio Maniago. della targa di dedica alla memoria del commissario capo Antonio Trotta.



