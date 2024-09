Arrestato l'uomo precipitato dopo un furto in appartamento

E' stato arrestato l'uomo di 32 anni che, a Reggio Calabria, dopo aver commesso un furto in un appartamento, è precipitato dal balcone dello stabile tentando di sfuggire alla cattura da parte della Polizia.

L'uomo, trovato in possesso di oggetti idonei allo scasso, è stato identificato e condotto in ospedale dove si trova attualmente ricoverato nel reparto di terapia intensiva e rianimazione in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.

Gli agenti delle Volanti, intervenuti a seguito di una segnalazione di furto in un appartamento, avevano raggiunto il luogo indicato e cinturato l'edificio trovando al primo piano dell'edificio una scala, utilizzata per avere accesso all'appartamento. Il personale della Polizia di Stato aveva poi individuato e fermato il trentaduenne che, nel tentativo di sfuggire alla cattura, è precipitato dal balcone dell'appartamento.

I poliziotti, nelle zone limitrofe allo stabile dove si è consumato il furto, hanno successivamente recuperato la refurtiva che è stata restituita al legittimo proprietario. Per il trentaduenne è scattata anche la denuncia per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.



